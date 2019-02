Στους Δελφούς χτυπάει η καρδιά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αυτή την εβδομάδα. Με εντυπωσιακό πρόγραμμα, εκπροσώπους από 24 χώρες, 500 ομιλητές απ΄όλο τον κόσμο, 95 θεματικές ενότητες, 2.500 συνέδρους και πάνω από 200 διαπιστευμένους δημοσιογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αρχίζει τις εργασίες του την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 έως την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 το 4ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Η διεθνής συνδιάσκεψη, που φέτος φέρει τον τίτλο “Inclusive Growth” (Ανάπτυξη Χωρίς Αποκλεισμούς), θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών και το Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ στους Δελφούς.

Η Πολιτειακή και Πολιτική ηγεσία της χώρας θα παρευρεθεί στο Φόρουμ, ενώ τα επόμενα 24ωρα ταξιδεύουν στους Δελφούς ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, Υπουργοί και αντιπροσωπείες από την Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική και την Ασία, Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κεντρικοί τραπεζίτες και προσωπικότητες διεθνούς κύρους και επιρροής από την Οικονομία, την Ακαδημαϊκή κοινότητα και την Κοινωνία των Πολιτών. Παράλληλα, έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους οι επικεφαλής των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων.

Ως εξέλιξη του διαλόγου που έλαβε χώρα τα προηγούμενα χρόνια και με στόχο τη χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, η ημερήσια διάταξη της συνδιάσκεψης περιλαμβάνει θέματα αιχμής, μέσα από τέσσερις άξονες: εμβαθύνει στις διεθνείς και γεωπολιτικές τάσεις, ενδυναμώνει τις επιχειρηματικές και επενδυτικές σχέσεις στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, φωτίζει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, εν όψει και των Ευρωεκλογών, αλλά και διερευνά την προοπτική για τη χώρα μας. Στο πλαίσιο των συζητήσεων εντάσσονται και επιμέρους θεματικές ενότητες, με εξειδικευμένες συζητήσεις. Μεγάλη έμφαση θα δοθεί στις μεταβολές και ανακατατάξεις που φέρνει η Δ΄ Βιομηχανική Επανάσταση, στις νέες τεχνολογικές τάσεις, στο μέλλον του λιανεμπορίου, στην τεχνολογία πληρωμών, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και άλλα επίκαιρα θέματα.

Στη διαμόρφωση του προγράμματος του Φόρουμ, που έχει πλέον εξελιχθεί σε πυλώνα επιρροής στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, έχουν συμβάλει διεθνείς οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Επίσης συμμετέχουν κορυφαίες δεξαμενές σκέψης, όπως το Ινστιτούτο Brookings, το Atlantic Council, το Ινστιτούτο Bruegel, η ΔιαNEOσις, το Ίδρυμα Λασκαρίδη κ.α.

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών θα φιλοξενήσει φέτος περισσότερους από 200 σπουδαστές και φοιτητές από δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το Φόρουμ στηρίζουν φέτος οι ακόλουθοι programming partners: European Commission, Directorate-General for Communication, Representation in Greece || διαΝΕΟσις || ίδρυμα Λασκαρίδη || European Bank for Reconstruction & Development (EBRD || CFA || European Investment Bank και οι ακόλουθοι χορηγοί και υποστηρικτές:

Χρυσοί χορηγοί: AEGEAN, Microsoft, Παπαστράτος, Roche Hellas, Volvo, Panama Shipping Agency & Services, Mytilineos, Τράπεζα Πειραιώς, Coca Cola.

Χορηγοί: ALANTRA, ALPHA Bank, Chipita, Coca Cola Τρία Έψιλον, Eurobank, Google, Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ, The Hellenic Initiative, Hephaestus Group, Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, Libra Group, Mohegan Gaming & Entertainment, NN Hellas, Oracle, OTE Group of Companies, ΣfEE, Stoiximan., ΟΛΠ Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε, Εθνική Τράπεζα, MSD Inventing for life.

Υποστηρικτές: ABBVIE, ΑΔΜΗΕ, ANEK Lines, Aptitude, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Bernitsas Law Firm, Black Sea Trade & Development Bank, Boehringer Ingelheim, Consolidated Contractors Company (CCC), ΔΕΗ, Dimand, European Bank for Reconstruction & Development (EBRD), EFA Ventures, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΕΛΠΕΝ, ΕΛΤΑ, ΕΥ, HELLAS GOLD, Heracles Group of Companies, IBM, Imerys, Intracom, KPMG, Kyvernitis, Lamda Development, Lime, Matrix Pack, Piscines Ideales, NCH Capital Inc., Spaces, TITAN, PeopleCert, SAP.

Facilities Service Sponsor: Manifest

Human Resources Partner: Actionline

Educational Partner: The American College of Greece

Health and Safety Sponsor: GEP

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για το πλήρες πρόγραμμα και τους ομιλητές, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή στο Delphi Economic Forum επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.delphiforum.gr ή τη σελίδα στο FB https://www.facebook.com/delphiforum.

Για περισσότερες πληροφορίες και δημοσιογραφικά αιτήματα επικοινωνήστε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στο 210-7289000.