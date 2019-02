Στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ εντάσσονται οι ρυθμίσεις για τη γεωθερμία που αποσκοπούν στην αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού που παραμένει ανεκμετάλλευτο, για χρήσεις στον πρωτογενή τομέα, με τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη γεωργία και τις ιχθυοκαλλιέργειες, στη μεταποίηση καθώς και στη θέρμανση κατοικιών, σχολείων και νοσοκομείων. Περιλαμβάνονται διατάξεις για την απλούστευση της αδειοδότησης των μονάδων, δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων με θερμοκρασία έως 90 ° C τα οποία θα διαχειρίζεται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενώ για τα εθνικού ενδιαφέροντος γεωθερμικά πεδία (θερμοκρασία ρευστού άνω των 90 ° C), η αρμοδιότητα προκήρυξης διαγωνισμού και σύναψης σύμβασης μίσθωσης ανήκει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επίσης, δημιουργούνται μητρώα στα οποία θα καταγραφούν οι γεωτρήσεις και οι θερμές πηγές της χώρας. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί με ΦΕΚ δύο εθνικού ενδιαφέροντος γεωθερμικά πεδία (στη Μήλο και τη Νίσυρο) και 30 τοπικού ενδιαφέροντος.

