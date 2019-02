Ολοκλήρωσε το σύνολο των ερευνών στις κύριες αγορές μέχρι επίπεδο καταναλωτή και με βάση τα ευρήματα διαμόρφωσε το Brand Strategy του “Fish from Greece-Ελληνικό Ψάρι”. Εντός του Α΄ εξαμήνου 2019 θα ολοκληρωθεί Ιδιωτικό Πρότυπο Πιστοποίησης, ώστε να αποκτήσει υπεραξία και να διασφαλιστεί η αναγνωρισιμότητα και η αποδοχή του brand από τις διεθνείς αγορές, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό περιβαλλοντικό δίκαιο.

Σημειώνεται ότι η ελληνική παραγωγή ιχθυηρών τα τελευταία χρόνια λόγω των γνωστών προβλημάτων του χώρου έχασε την πρώτη θέση, περιοριζόμενη στους 110 χιλιάδες τόνους ετησίως, έναντι 150 χιλιάδων τόνων της Τουρκίας. Ωστόσο η διαδικασία συγχώνευσης της Νηρέας – Σελόντα υπό την Ανδρομέδα με εμπλοκή της διεθνούς φήμης Amerra, που είναι σε πλήρη εξέλιξη, αλλά και η πορεία τόσο των δυο επόμενων εταιριών (Κεφαλονιά, Γαλαξείδι) αλλά και των πολλών μικρού μεγέθους δημιουργεί ελπίδα ότι έρχεται ένα δυναμικό come back. Μάλιστα στελέχη του κλάδου που μίλησαν στο Reporter.gr ανέφεραν ότι παρά τον πόλεμο τιμών από την Τουρκία, λόγω και της συναλλαγματικής διαφοράς, υπάρχει ελπίδα για ένα καλό β΄εξάμηνο φέτος καθώς οι Τούρκοι έχουν ξεπουλήσει τα αποθέματά τους αντίθετα με τους Έλληνες, που σε πολλές περιπτώσεις κρατούν τα ψάρια ώστε να τα πουλήσουν σε μεγέθη με μεγάλη αξία την περίοδο υψηλής ζήτησης για μεσογειακά είδη ψαριών.

More in this category: