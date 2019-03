Σε συζήτηση που είχε με τον Π. Σπίγκελ των Financial Times, επανέλαβε πως η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε μείωση της φορολογίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι από το να δίνουμε «δώρα» στο τέλος της χρονιάς πρέπει να προχωρήσουμε σε μείωση φορολογίας.

More in this category: