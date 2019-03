Από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Κεντρικός Τραπεζίτης της Ελλάδας, κ. Γιάννης Στουρνάρας. Σε μια συζήτηση με την Liz Alderman, Chief European Business Correspondant των New York Times της Γαλλίας ο κ. Στουρνάρας τόνισε πως οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι αναγκαίες για την ελληνική οικονομία. Αναφέρθηκε ακόμα στον τραπεζικό τομέα Ελλάδας και Ευρώπης, αλλά και για την πρόσφατη κόντρα του με τον Παύλο Πολάκη.

