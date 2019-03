Ο κ. Νικόλας Λογοθέτης, Co - Founder and Chairman , Concordia Summit USA , είπε ότι το ενδιαφέρον για την Ελλάδα πρέπει να είναι να αντιστραφεί το brain-drain και δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον της χώρας. «Οι επενδυτές αναζητούν παντού στον κόσμο τα ίδια χαρακτηριστικά για να επενδύσουν: υψηλές αποδόσεις, σταθερό περιβάλλον, λιγότερη έκθεση σε κίνδυνο. Για το λόγο αυτό πρέπει να βελτιώσουμε την εικόνα της Ελλάδος και να συμβάλουμε, έτσι ώστε το 25% του ΑΕΠ που «χάθηκε» στη κρίση να επιστρέψει στη χώρα. Αυτό θα συμβεί αν βαδίσουμε στο «θετικό αναπτυξιακό μονοπάτι» με επιμονή στο χρόνο», συμπλήρωσε.

Την ενότητα με θέμα "Βελτιώνοντας την διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας" άνοιξε με την τοποθέτησή της η κα Deborah Wince Smith, President and CEO, Global Federation of Competitiveness Councils, USA στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών.

