To ρεπορτάζ αναφέρει ότι η «η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερη ελευθερία στις επενδύσεις. Ωστόσο δεν είναι ορατό ένα μαζικό κύμα επενδύσεων».

More in this category: