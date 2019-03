Όλα αυτά μαζί με αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους (μετά τη Moody’s, σειρά παίρνει η Standard and Poor’s στις 6 Απριλίου, 3 Μάη ο οίκος DBRS, 2 Αυγούστο η Fitch , 23 Αυγούστου η δεύτερη αξιολόγηση από τη Moody’s και 25 Οκτωβρίου, εκ νέου η Standard and Poor’s) μπορεί να δώσουν ένα σήμα σε επενδυτές και να διαμορφωθεί ένα κλίμα θετικό για την οικονομία. Αυτό μαζί με τη συνέπεια στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων μπορεί να συντελέσει στην επιχειρηματολογία για την προσδοκώμενη μείωση των πλεονασμάτων που ανάγεται όπως φαίνεται σε κεντρικό θέμα και για τα δύο κόμματα. Το ζήτημα είναι ότι η προεκλογική διαδικασία ίσως να θολώσει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να σταλούν προς τα έξω κι εδώ είναι η ευθύνη του υπ. Οικονομικών.

