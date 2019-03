Τέλος, ο κ. Θεόδωρος Σταματίου, Senior Economist της Eurobank, παρουσίασε οικονομική ανάλυση των Ελληνικών εξαγωγών και στο πάνελ που ακολούθησε, οι κ.κ. Δημήτρης Δοντάς, Regional Manager, Knauf Greece, Cyprus, Algeria, Tunisia & Libya, Κωνσταντίνος Καλέργης, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), Αλέξανδρος Κατραούζος - Διευθύνων Σύμβουλος της NEOTEX S.A. και Νίκος Σακελλαράκης, Exports and Marketing Director της Alchimica S.A., ανέλυσαν τις ευκαιρίες που προκύπτουν για τις ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες,

Μιλώντας στη συνάντηση ο κ. Richard Marshall, Επικεφαλής του Τομέα Υποδομών και Ενέργειας της Fitch Solutions (Head of Infrastructure, Power & Renewables Research), επισήμανε ότι οι κλάδοι των κατασκευών και των δομικών υλικών θα αποτελέσουν την προμετωπίδα για την επίτευξη μιας οικονομίας χαμηλού άνθρακα στο άμεσο μέλλον, δεδομένου ότι τόσο οι επιχειρήσεις του κλάδου καλούνται να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα στην παραγωγή υλικών, στα εργοτάξια και στις εγκαταστάσεις τους, ενώ και οι ίδιοι οι πελάτες αναθέτουν έργα με βασικό κριτήριο τη βιωσιμότητα (sustainability). Παράλληλα, τόνισε ότι ο κλάδος των υποδομών προβλέπεται να παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη στις Ασιατικές χώρες με επίκεντρο την Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Καμπότζη και Μυανμάρ. Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία του Φυσικού Αερίου ως πηγή ενέργειας και προέβλεψε σημαντική άνοδο παγκοσμίως, σε έργα που συνδέονται με την άντληση και μεταφορά του.

