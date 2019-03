«Η Ελλάδα εξασφάλισε προσφορές 11,8 δισ. ευρώ στο πρώτο 10ετές ομόλογο από την εποχή της κρίσης» σημειώνουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times, σχολιάζοντας την επιτυχία της έκδοσης, η οποία υπερκαλύφθηκε τέσσερις φορές, ενώ η Αθήνα δανείσθηκε με επιτόκιο 3,9%.

