Ενέργεια, αλουμίνιο, κατασκευές, καλλυντικά, τουρισμός, τυποποιημένα τρόφιμα, ναυτιλία, ελληνικά αγροτικά, λιμενική συνεργασία κλπ, ήταν στην ατζέντα των συζητήσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Εμπορίου και στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Κένυας, όσο και στις Business to. Business (Β2Β) επαφές που είχαν οι εκπρόσωποι των ελληνικών εταιριών με Κενυάτες συναδέλφους τους.

More in this category: