Την εκκρεμότητα αναφορικά με το επόμενο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας ανέδειξε και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βαλντις Ντομπρόβσκις πριν τη συνεδρίαση του Eurogroup. «Θα εξετάσουμε την μετά πρόγραμμα επιτήρηση της Ελλάδας και την εφαρμογή των δεσμεύσεών της. Εχουμε ήδη δημοσιεύσει την έκθεση και διαπιστώνουμε ότι η μεταρρυθμιστική ατζέντα είναι ευρύτερα στο σωστό δρόμο (on track)», δήλωσε.

