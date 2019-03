Τις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου αποκαλύπτει η ετήσια έρευνα του Economist Intelligence Unit 2019 «Worldwide Cost of Living Survey», η οποία αξιολογεί το κόστος πάνω από 150 αντικειμένων σε 133 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Την πρώτη θέση μοιράστηκαν τρεις πόλεις, ενώ σε ανοδική τροχιά βρίσκεται και η Αθήνα, σκαρφαλώνοντας πέντε θέσεις, από 86η πέρσι στην 81η πρώτη φέτος.

