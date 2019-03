To 25% των νέων POS που εγκαταστάθηκαν το 2017 και 2018, λόγω της υποχρέωσης που επέβαλε η νέα νομοθεσία, σε αριθμό 120.000 περίπου, παραμένουν ανενεργά, ανέφερε ο εμπορικός διευθυντής της cardlink, Αντίγονος Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Digital Banking Forum υπό την αιγίδα της ethos media.

