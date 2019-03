Οι νέες τάσεις στο χώρο της ψηφιακής τραπεζικής και κυρίως η εμπειρία που προσφέρουν στους πελάτες τους, βρέθηκαν στο επίκεντρο του 6th Digital Banking Forum (#dbf19 digitalbanking.ethosevents.eu), το οποίο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Το 6th Digital Banking Forum διοργανώθηκε από την Ethos Events σε συνεργασία με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το οικονομικό και επενδυτικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα ετήσια ραντεβού του τραπεζικού κλάδου. Υπεύθυνος προγράμματος του συνεδρίου ήταν ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μαλλάς. Απευθύνοντας εναρκτήριο, θεσμικό χαιρετισμό στο 6th Digital Banking Forum, ο κ. Βασίλης Παναγιωτίδης, Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αναφέρθηκε στο φλέγον ζήτημα της μείωσης των κόκκινων δανείων, στις προκλήσεις που ενέχουν για τις ελληνικές τράπεζες και στις αλλαγές που φέρνει ο τεχνολογικός μετασχηματισμός στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. «Τα επόμενα δυο χρόνια όσοι διαχειριστούν καλύτερα την μείωση των κόκκινων δανείων και μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, θα επικρατήσουν. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί πρόκληση για το τραπεζικό σύστημα. Η αξιοποίηση των άυλων τραπεζικών προϊόντων και η μείωση των φυσικών τραπεζικών καταστημάτων αποτελούν τάσεις που αναμένεται να κυριαρχήσουν στο εγγύς μέλλον», ανέφερε.

Ο κ. Lubomir Olach, COO, Director of International Development and Member Relations, EFMA στην ομιλία τους με τίτλο «Exploring Innovation Trends in Retail Banking 2019», αναφέρθηκε στις βασικές τάσεις που επικρατούν σήμερα στην παγκόσμια αγορά στο digital banking, εστιάζοντας στις λεγόμενες niche markets. Ενδεικτικά αναφέρθηκε σε καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες που υιοθετούν όλο και περισσότερες τράπεζες για τον αγροτικό τομέα και όχι μόνο, ενώ παρουσίασε αρκετά παραδείγματα από ξένες τράπεζες που προσφέρουν μία βελτιωμένη και διαφορετική εμπειρία στους πελάτες τους

Στις καθετοποιημένες λύσεις και εφαρμογές που προσφέρει ο Όμιλος ΟΤΕ για το τραπεζικό κατάστημα του μέλλοντος, αναφέρθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, Υποδιευθυντής Πωλήσεων Χρηματοπιστωτικού Τομέα Σταθερής και Κινητής, Ομίλου ΟΤΕ, εστιάζοντας στις ομοιότητες που παρουσιάζουν οι τράπεζες με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη νέα ψηφιακή εποχή. Ο κ. Μακρυπίδης τόνισε την σπουδαιότητα του ICT για τον όμιλο ΟΤΕ και την σημαντικότητα της συνεργασίας τραπεζών – fintech οργανισμών.

Ο κ. Νίκος Μποτίνης, Διευθυντής Πωλήσεων Cisco για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, σημείωσε στην ομιλία του ότι οι τράπεζες που εξελίσσονται, ξεφεύγοντας από το παραδοσιακό μοντέλο, επενδύουν στους άξονες «κόστος -εμπειρία -πλατφόρμα», σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Για «γέφυρες» μεταφοράς δεδομένων από τον παραδοσιακό πυρήνα στην ψηφιακή τραπεζική, μίλησε ο κ. Enrique Marron, Western Europe Finance Industry CTO, Huawei Enterprise Business Group, σημειώνοντας ότι ένας από τους στόχους είναι η μετάβαση από τις κλασικές τεχνολογίες στις τεχνολογίες cloud και mobile. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις κινήσεις της Huawei, η οποία έχει φθάσει να συνεργάζεται με περισσότερους από 300 χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς παγκοσμίως.

Η κυρία Κατερίνα Νάσσου, HPE Pointnext Client Services, παρουσίασε την πλατφόρμα Greenlake, η οποία, όπως ανέφερε, εξαλείφει το δίλημμα που αντιμετωπίζουν πολλά στελέχη πληροφορικής αναφορικά με το αν χρειάζονται cloud ή on premise λύσεις. H συγκεκριμένη λύση, όπως ανέφερε: «μπορεί να ενσωματώσει όλα τα επίπεδα ασφάλειας που χρησιμοποιούν ως τώρα στις παραδοσιακές τους υποδομές τα τραπεζικά ιδρύματα».

Την συνεισφορά της ανάλυσης δεδομένων στον τομέα των επενδύσεων τόνισε ο κ. Σωκράτης Πλούσας, Founder & CEO, Fund4all στην ομιλία του με τίτλο «Η ανάλυση δεδομένων ως βασικός παράγοντας στην επενδυτική διαδικασία», καθώς και των ψηφιακών εργαλείων που συνδράμουν τόσο στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας, όσο και στη βέλτιστη επίτευξη της υλοποίησης της. Ο ίδιος παρουσίασε την υπηρεσία Investment Platform, για την ταχύτερη έκδοση ομολόγων.

Στην αξία της διαμόρφωσης νέων τάσεων στο τομέα του customer experience από το τραπεζικό σύστημα και την μεταμόρφωση που επιφέρει ο μετασχηματισμός μέσω των ψηφιακών εργαλείων και καναλιών στα τραπεζικά καταστήματα, αναφέρθηκε η κυρία Άννα Καραδημητρίου, CCXP | Vice President, Customer Experience and Innovation, Focus Bari. «Οι τράπεζες απαιτούν να έχουμε τα χρήματα τους στον χώρο τους αλλά δεν απαιτούν την φυσική μας παρουσία. Σημασία έχει αυτό που θέλει ο πελάτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Βασίλης Βασιλειάδης, Founder & Visioner, Vivid Vibes, αναφέρθηκε στις εμπειρίες που πρέπει να δημιουργούν οι τράπεζες για τους πελάτες τους, αλλά και στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει το προσωπικό ενός οργανισμού που μετασχηματίζεται, ώστε να είναι επιτυχής η μετάβαση στο ψηφιακό περιβάλλον.

Σημαντική ενίσχυση του ποσοστού των εγχρήματων συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσα από τα ψηφιακά κανάλια (ΑΤΜ, ΚΑΣ, Web, Mobile) παρατηρείται στα καταστήματα της Alpha Bank όπου έχει «τρέξει» το πρόγραμμα ψηφιακής εξοικείωσης της τράπεζας. Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια του 6ου Digital Banking Forum, ο κ. Δημήτρης Στρογγυλόπουλος, Σύμβουλος Ψηφιακής Στρατηγικής & Επικεφαλής Προγράμματος Μετασχηματισμού Alpha Bank, το ποσοστό των εγχρήματων συναλλαγών που πραγματοποιείται μέσα από τα ψηφιακά κανάλια έφθασε στο δ’ τρίμηνο του 2018 στο 82%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στο τελευταίο τρίμηνο του 2017 ήταν στο 74,5%.

Ο κ. Θωμάς Τσοπανάκης, UI/UX Design Lead, Digital Channels Division, National Bank of Greece, παρουσίασε την πλατφόρμα mobile banking με την ονομασία Personal Finance Management (PFM), μέσω της οποίας ο πελάτης λαμβάνει χρήσιμη πληροφόρηση για τις δαπάνες του και τις αγορές του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Cardlink, τα οποία παρουσίασε ο εμπορικός διευθυντής της εταιρείας κ. Αντίγονος Παπαδόπουλος, οι συναλλαγές με κάρτες συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και το 2018, όμως, εκεί που παρατηρείται μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι στις συναλλαγές μικρής αξίας δεδομένου ότι 3 στις 10 συναλλαγές αφορούν ποσά κάτω από 10 ευρώ και το 5% επί του συνόλου των συναλλαγών είναι κάτω από τα 2 ευρώ!

Συγκεκριμένα, η Cardlink εκτιμά πως στο τέλος του 2018 υπήρχαν περίπου 700 χιλιάδες τερματικά έναντι 650 χιλιάδων στο τέλος του 2017 και 305 χιλιάδων στο τέλος του 2016. Η αξία των συναλλαγών με κάρτες έφθασε το 2018 στα 31,5 δισ. ευρώ έναντι 26,5 δισ. ευρώ το 2017, ήτοι η αύξηση είναι της τάξεως του 18%, ενώ ανοδικά ξεκίνησε και το 2019.

Ο κ. Νικόλας Σκαρλάτος, Co-Founder & CEO, Exchange Operations, Excelon, παρουσίασε το νέο ψηφιακό πορτοφόλι με την ίδια επωνυμία, το οποίο προσφέρει μία σειρά από έξυπνες λύσεις και δίνει τη δυνατότητα για διακράτηση κρυπτονομισμάτων, ενώ αναφέρθηκε στα επόμενα σχέδια που υπάρχει για την περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης εφαρμογής.

Ο κ. Βάσος Αριστοδήμου, Πρόεδρος & Εκτελεστικός Διευθυντής, Όμιλος Εταιρειών ΝΕTinfo, αναφέρθηκε στο μέλον των συναλλαγών, μέσω της εφαρμογής Mobile Financial Services -η οποία σύντομα θα είναι διαθέσιμη και στην Ελλάδα- και εξασφαλίζει την διενέργεια συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, από οποιοδήποτε μέσο.

Ο Δρ. Σταύρος Κιτσάκης, Δικηγόρος, Εταίρος, Δικηγορική εταιρεία Κιτσάκης – Ξυλάκη, στην ομιλία του, «Βασικές νομικές παράμετροι και εφαρμογές του Blockchain», επεσήμανε ότι το δίκαιο θα κληθεί να προσαρμοστεί πάνω στα smart contracts, αναφέροντας σειρά νομικών θεμάτων που ανακύπτουν από την υλοποίηση συναλλαγών με κρυπτογραφημένα δεδομένα.

Στην ασφαλή φύλαξη και διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων, αναφέρθηκε ο κ. Παναγιώτης Μαστρογιάννης, Manager, IT, Distributed Systems, New SIA Greece -ηγέτιδας εταιρείας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές-, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα της λύσης IBM Watson Customer Engagement MFT Solution (Sterling), που παρέχει η εταιρεία.

«Η σωστή διαχείριση των αρχείων αποτελεί τη βάση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό κάθε οργανισμού και επιχείρησης και για την είσοδό του στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα» ανέφερε ο κ. Ανδρέας Α. Γεωργίου, Πρόεδρος & CEO,

The Records Hub S.A., αναφερόμενος στη νέα εποχή στην ασφαλή φύλαξη,ψηφιοποίηση και διαχείριση αρχείων, που έχει φέρει η Records Hub.

Στα μεγάλα βήματα που έχει υλοποιήσει η Εθνική Τράπεζα στον τομέα της ψηφιακής τραπεζικής, αναφέρθηκε ο κ. Δημήτρης Πλέσσας, Διευθυντής Τραπεζικής Ιδιωτών της Τράπεζας. Στα άμεσα πλάνα είναι η παροχή της δυνατότητας για onboarding πελατών μέσα από τα ψηφιακά κανάλια και η βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών των υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας, όπως και η βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται προς τις επιχειρήσεις.

Η κυρία Άσπα Παλημέρη, Country Manager, Greece, Cyprus & Malta, Mastercard, επεσήμανε την υψηλή διψήφια ανάπτυξη που παρουσιάζει ανά έτος το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα και τις προοπτικές ανάπτυξης, εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη αγορά διαμορφώνεται άνω των 10 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η κα Παλημέρη αναφέρθηκε στις αλλαγές που φέρνει η PSD II και το open banking, τονίζοντας τη σημασία που θα έχει η υποχρέωση για υλοποιήσεις strong customer authentication.

Ο κ. Κωνσταντίνος Φρυδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Tora Wallet, ανέφερε ότι η Tora Wallet -η υπηρεσία πληρωμών του ομίλου ΟΠΑΠ-, ετοιμάζεται να λανσάρει νέες υπηρεσίες πέραν της αποπληρωμής λογαριασμών. Η αρχή θα γίνει με τη δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων, το αποκαλούμενο cash to cash, ενώ στα άμεσα σχέδια είναι και η διάθεση του app της Tora Wallet.

Έμφαση στο ψηφιακό onboarding και γενικότερα στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών της θέλει να δώσει και η Alpha Bank, όπως είπε ο κ. Δαμιανός Χαραλαμπίδης, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής, Chief Digital Officer and Retail Banking Products, Alpha Bank. Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να έχουν φυσικά καταστήματα, αλλά το κατάστημα του μέλλοντος θα είναι πολύ διαφορετικό.

