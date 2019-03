Για την Ελληνίδα ερευνήτρια ενός από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά think tanks, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά η Ευρωζώνη βρίσκονται σε μια περίοδο που δεν είναι εύφορο το έδαφος για σημαντικές αλλαγές στην κατεύθυνση της περαιτέρω ενοποίησης. Όπως σημειώνει, ο βασικός λόγος είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών-μελών καθώς και των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. To Brexit είναι μία από τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, ωστόσο, σύμφωνα με την κ. Δεμερτζή η προετοιμασία που έχει γίνει, θα μειώσει σημαντικά τις οικονομικές επιπτώσεις για τα κράτη-μέλη, ακόμα και στην περίπτωση της μη συντεταγμένης αποχώρησης.

More in this category: