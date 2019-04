Έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε στη Guardian για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων (European Council on Foreign Relations - ECFR), κατέδειξε ότι οι Έλληνες πολίτες ανησυχούν περισσότερο για το brain drain παρά για την είσοδο μεταναστών στη χώρα.

