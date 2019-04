Οι Financial Times φιλοξενούν δημοσίευμα για την ελληνική οικονομία και την εκταμίευση της δόσης του ενός δις. ευρώ. Η εφημερίδα σημειώνει πως ο Αλέξης Τσίπρας βλέπει ως δέλεαρ τη δόση, προκειμένου να την αξιοποιήσει για να μοιράσει «προεκλογικά δώρα

More in this category: