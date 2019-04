To μήνυμα πως η Ελλάδα έχει αφήσει τα χειρότερα πίσω της έστειλε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ στο περιθώριο της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον, σημειώνοντας πως πλέον το βάρος θα πρέπει να πέσει στην αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

