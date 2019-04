To νομοσχέδιο στο οποίο περιλαμβάνονται οι διατάξεις σε σχέση με την πολυαναμενόμενη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη των ελευθέρων επαγγελματιών, των αγροτών αλλά και των εργοδοτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία εμπεριέχονται 86 άρθρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Real.gr.

