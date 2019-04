Το ελληνικό χρέος αποδείχθηκε το έμβλημα της ανθεκτικότητας της ΕΕ μέσα στον θόρυβο της απελπισίας που εντάθηκε μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος το 2016 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διαχειριστές κεφαλαίων από το Βέλγιο, τον Καναδά, την Γαλλία και την Ιταλία έδρεψαν τους καρπούς, με την PrudentialFinancial Inc. να διακατέχει το μεγαλύτερο μέρος αξίας 7,2 δισ. ευρώ, ή το 9,5%. Η Royal Bank of Canada αγόρασε πρόσφατα ελληνικά χρεόγραφα 84 εκατ. ευρώ. Το χρέος της Ελλάδας εξακολούθησε να συσσωρεύεται , έχοντας φθάσει στο 181,9% από το 82% το 2006.

