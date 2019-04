IV Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence). Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης (και ο τυχόν επιμερισμός του ανά συνδικαιούχο /εταίρο εάν αφορά ομάδα επιχειρήσεων) είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Αγορά Μηχανημάτων – Εξοπλισμού Αγορά λογισμικού και εξειδικευμένου εξοπλισμού πληροφορικής Εργασίες στα κτίρια, τις εγκαταστάσεις και τον περιβάλλων χώρο της επιχείρησης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την αναβάθμιση της υγιεινής & της ασφάλειας και την διευκόλυνση των ΑμΕΑ (Άτομα με αναπηρία) Μεταφορικά Μέσα Ψηφιακή Προβολή ( Google Ads, Facebook ads, Instagram ads, YouTube κλπ.) Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης) Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών (ISO) Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου Δαπάνες Μελετών – Κατάρτισης Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α' και β' βαθμού.

More in this category: