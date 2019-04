«"Η πρωτοβουλία "One Belt-One Road" δεν αφορά μόνο στις επιχειρηματικές επενδύσεις, αλλά αφορά και σε ανταλλαγές ανθρώπινων σχέσεων και πολιτισμών», ανέφερε παράλληλα σχετικά με την πρωτοβουλία της Κίνας «One Belt-One Road» για το παγκόσμιο εμπόριο και την ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά.

«Στόχος είναι κοινός: η άνοδος του Πειραιά στην παγκόσμια κατάταξη των λιμένων, η συνέχιση της επένδυσης με ταχείς ρυθμούς, ώστε να συμβάλει ακόμη περισσότερο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, να προωθήσει τις σχέσεις στον τομέα του εμπορίου, του τουρισμού, την αλυσίδα εφοδιασμού καθώς και την ενίσχυση της νέας πρωτοβουλίας παγκόσμιου εμπορίου "One Belt-One Road" της Κίνας» προσθέτει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ μιλώντας στην ιταλική κρατική τηλεόραση και RAI και στο Ιαπωνικό δίκτυο KYODO NEWS.

