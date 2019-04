Αφετηρία για την πορεία αυτή, είναι οι ανακοινώσεις της Eurostat που αναμένονται τα στην αρχή της Μεγάλης Εβδομάδος. Πιο συγκεκριμένα θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2018, που εκτιμάται ότι θα είναι τουλάχιστον στο 3,9%. Επίσης τις επόμενες ημέρες επίκειται η αναβάθμιση από την Standard and Poor’s που ακολουθεί μα σειρά άλλων ανακοινώσεων μεγάλων οίκων για το αξιόχρεο της χώρας.

More in this category: