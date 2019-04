Παράλληλα, ανακοίνωσε την προώθηση νέων ιδεών, προτάσεων και πρακτικών που έχουν ως στόχο αφενός την ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων κάθε μορφής και αφετέρου τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση των δικτύων παροχών και διανομής ενέργειας προς όφελος του καταναλωτή πολίτη ή επιχείρησης. Η Επιτροπή Ενέργειας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου φιλοδοξεί μέσα από το έργο και τις δράσεις της να συμβάλλει σημαντικά στην διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και κοινά αποδεκτού πλαισίου στρατηγικής και πολιτικής για τον εξαιρετικά ζωτικό τομέα της ενέργειας που αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα για την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Πρόεδρος της επιτροπής ανέλαβε ο κ. Κώστας Ανδριοσόπουλος , President, Hellenic Association for Energy Economics. Μέλη της επιτροπής ορίστηκαν οι κ.κ: Γιάννης Μπασιάς , Hellenic Hydrocarbons Resources Management, Κωστής Σιφναίος , Business Development Manager, Copelouzos Group, Δημήτρης Γόντικας , VP and Managing Director, Energean Oil & Gas, Γ ιώργος Καλαβρουζιώτης , CEO, Eunice Group, Fernando Kalligas, Member, DESFA. Μανούσος Μανουσάκης , Managing Director, ADMIE, Ευάγγελος Μυτιληναίος President & CEO, Mytilineos SA, Στέφανος Οκταποδάς Chairman & Managing Director, HEDNO Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, President & Managing Director, Public Power Corporation, Δημήτρης Παρπέρης , Managing Director Greece-Cyprus, GE Power, Γιώργος Κούβαρης , Chairman, Heron, Μιχαήλ Φιλίππου CEO, Energy Exchange, Ανδρέας Σιάμισης CFO, Hellenic Petroleum και Δημήτρης Τζόρτζης , CEO, DEPA. Ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Σίμος Αναστασόπουλος δηλώνει αναφορικά με την ίδρυση της επιτροπής: «Το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο έχει αποτελέσει σημαντικό παράγοντα προώθησης της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, και πιστεύει ότι με την αναβαθμισμένη νέα σύνθεση της Επιτροπής Ενέργειας μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικότερα στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς Ενέργειας και την υλοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων που θα καταστήσουν την χώρα πραγματικό ενεργειακό κόμβο.» Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Κώστας Ανδριοσόπουλος δηλώνει: «Η ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου της Επιτροπής Ενέργειας του Ελληνο-Aμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου αποτελεί για εμένα μεγάλη τιμή και πρόκληση. Η Επιτροπή Ενέργειας και το Επιμελητήριο μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν με θετικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες στην αναζήτηση λύσεων και προτάσεων στα καίρια ζητήματα του ενεργειακού τομέα στη χώρα μας και προς αυτή την κατεύθυνση θα στραφούν όλες οι προσπάθειες και δράσεις μας το επόμενο διάστημα».

