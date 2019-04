Στο πρωτογενές πλεόνασμα και την υπεραπόδοση του στόχου στην Ελλάδα αναφέρονται με δημοσίευμά τους οι Financial Times, μετά και την ανακοίνωση των χθεσινών στοιχείων της Eurostat.

More in this category: