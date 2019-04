«Οι φόροι είναι πολύ υψηλοί στην Ελλάδα και την ίδια στιγμή η φορολογική βάση είναι πολύ μικρή. Πολλοί άνθρωποι και εταιρείες συνεχίζουν να μην πληρώνουν φόρους, αλλά αυτοί που πληρώνουν υπόκεινται σε πολύ υψηλούς συντελεστές», σημειώνει ο επικεφαλής οικονομολόγος του think tank των Βρυξελλών, εκφράζοντας την άποψη ότι η μείωση των φόρων και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης είναι επίσης σημαντική για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

