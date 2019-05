Σε κάθε περίπτωση πάντως καθώς το θέμα της “by the book” μείωσης των στόχων για πλεονάσματα βρίσκεται στον πυρήνα του προγράμματος εποπτείας οι βασικές αποφάσεις θα ληφθούν σε υψηλό επίπεδο. Μέχρι στιγμής, όπως αναφέρεται από ευρωπαϊκές πηγές, υπάρχουν «ξεκάθαρες δεσμεύσεις» επί του 3,5% του ΑΕΠ και σε αυτές θα πρέπει η ελληνική πλευρά να εμμείνει.

