Μια άλλη παράμετρος που, όπως αναφέρεται, θα πρέπει να λάβει υπόψη η κυβέρνηση στην επιλογή της για μη μείωση του ΦΠΑ, είναι το ότι ειδικά ο καφές «στο πόδι» - Take away πλέον αποτελεί βασικό είδος πρώτης ανάγκης, ειδικά για τους εργαζόμενους, κι όχι είδος πολυτελείας. Μάλιστα μεταξύ των εταιριών που έχουν αποκλειστικά ως αντικείμενο τον καφέ και αλυσίδων που έχουν και είδη, σφολιάτας και σνακς δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός λόγω της μεγαλύτερης ευχέρειας των δεύτερων να «παίξουν» με συνδυαστικές προσφορές φαγητού – καφέ όπου το ένα σκέλος έχει μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ.

More in this category: