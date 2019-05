Όπως αναφέρει το πακέτο με τις μειώσεις στον ΦΠΑ και το συνταξιοδοτικό μπόνους μπορεί να κοστίσουν περίπου 1 δισ.ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, ενώ σε δηλώσεις που έκανε στους Financial Times σήμερα, ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι τα δημοσιονομικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου δείχνουν ότι τα έσοδα υποχώρησαν κατά 0,5% του ΑΕΠ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Ο ίδιος προέβλεψε ότι η τάση θα συνεχιστεί καθώς η είσπραξη των φόρων θα επιβραδυνθεί πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους Financial Times η προειδοποίηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος έρχεται μια ημέρα μετά την ψήφιση των μέτρων στο κοινοβούλιο, μέτρα με τα οποία η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ελπίζει πως θα τονώσουν τη δημοτικότητα της ενόψει των ευρωεκλογών στις 26 Μαΐου.

«Καμπανάκι» κρούει προς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα μέσω των Financial Times, προειδοποιώντας πως το πακέτο των προεκλογικών παροχών το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα μπορεί να εκτροχιάσει τον δημοσιονομικό στόχο που έχει συμφωνήσει η χώρα με τους πιστωτές της.

