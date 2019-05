Ανησυχίες εξέφρασε εκ νέου και ο διοικητής της ΤτΕ , Γιάννης Στουρνάρας με δηλώσεις του στους Financial Times . Συγκεκριμένα, επανέλαβε ότι τα δημοσιονομικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου δείχνουν ότι τα έσοδα υποχώρησαν κατά 0,5% του ΑΕΠ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ προέβλεψε ότι η τάση θα συνεχιστεί καθώς η είσπραξη των φόρων θα επιβραδυνθεί πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου. Δεν υπάρχει περιθώριο για παροχές, πρόσθεσε, κρούοντας καμπανάκι πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να συγκεντρώσει φορολογικά έσοδα με τον ίδιο ρυθμό με πέρυσι.

