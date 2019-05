Όπως ανέφερε η υπουργός Εργασίας, τη Δευτέρα, καταβάλλεται η 13η σύνταξη, η οποία δεν είναι ούτε επίδομα ούτε δώρο, με την έννοια της εφάπαξ παροχής, αλλά είναι μία μόνιμη σύνταξη. «Η 13η σύνταξη υπολογίζεται στη βάση της κύριας σύνταξης που λαμβάνει ο συνταξιούχος και θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, εφόσον η κυβέρνηση είναι η συγκεκριμένη, γιατί η ΝΔ δεν δεσμεύεται για τη διατήρηση αυτού του μέτρου. Πρόκειται για μόνιμη ενίσχυση στο ετήσιο εισόδημα των συνταξιούχων» διευκρίνισε η κ. Αχτσιόγλου σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού OPEN BEYOND.

