Το Μάρτιο του 2019, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων σημειώθηκε αύξηση κατά 277 εκατ. ευρώ των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού (άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα), με τις σημαντικότερες συναλλαγές να αφορούν: α) την πώληση της Πειραιώς Μεσίτες Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών Α.Ε., θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς, στην Matrix Insurance and Reinsurance Brokers S.A. (Ηνωμένο Βασίλειο), β) τη συμμετοχή της Nevine Holdings LTD (Κύπρος) στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Άλφα Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε. και της Άλφα Ραδιοφωνική Α.Ε. και γ) τη συμμετοχή της Cetracore Energy GmbH (Αυστρία) στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Cetracore-Jetoil A.E.

