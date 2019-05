Πτώση κατά μια θέση παρουσιάζει η Ελλάδα στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του Institute for Management Development (IMD) της Ελβετίας, παρά τη βελτίωση σε τρεις βασικούς δείκτες, σύμφωνα με τα «φρέσκα» στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

