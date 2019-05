Σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση για την υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας για το 2018, σύμφωνα με το Institute for Management Development (IMD), που δείχνει ότι υποχώρησε στα επίπεδα του 2011, έτος στο οποίο είχε σημειώσει την χειρότερη επίδοσή της, άσκησαν οι Ντόρα Μπακογιάννη και Χρήστος Σταϊκούρας.

