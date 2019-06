«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκανε too little, too late όσον αφορά την καθημερινότητα των πολιτών» αναφέρει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αν και υποστηρίζει ότι αυτή η κριτική είναι «αυστηρή». «Κυρίως δεν μπορεί να ειπωθεί ότι η δημόσια διοίκηση άλλαξε ριζικά τη σχέση με τον πολίτη. Αλλά βήματα έγιναν. Τεχνογνωσία δημιουργήθηκε. Παρακαταθήκη για το μέλλον υπάρχει» δηλώνει ο υπουργός Οικονομικών στην Εφημερίδα των Συντακτών.