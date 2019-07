«Θετικό πιστωτικό γεγονός» είναι σύμφωνα με τη Moody’s η επικέντρωση της νέας Κυβέρνησης η οποία έχει ισχυρή πλειοψηφία στο ελληνικό κοινοβούλιο, στην επιτάχυνση των επενδύσεων.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει στο σχόλιο της με τίτλο «Government of Greece: Change in government could accelerate growth-friendly economic policies, a credit positive» ,η στάση της νέας κυβέρνησης στην εφαρμογή των υπόλοιπων μεταρρυθμίσεων και η δημοσιονομική στρατηγική θα είναι σημαντικοί παράγοντες στην αλλαγή της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας.

Όπως σημειώνει, ο νέος πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει μία ατζέντα φιλική προς τις επιχειρήσεις με επίκεντρο την προσέλκυση επενδύσεων μέσω της βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος, τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις και την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης φορολογικές περικοπές για τα νοικοκυριά, ενώ ταυτόχρονα υπόσχεται τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Η έλλειψη επενδύσεων αποτελεί βασική πρόκληση για τις προοπτικές της ανάπτυξης της Ελλάδας, τονίζει ο οίκος. Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί με μέτριους ρυθμούς κοντά στο 2% στην καλύτερη περίπτωση τα επόμενα χρόνια, εκτός εάν η αύξηση των επενδύσεων επιταχυνθεί σημαντικά. Σε σύγκριση με άλλες χώρες της ευρωζώνης που βγήκαν από την ύφεση και την κρίση, η πορεία των επενδύσεων της Ελλάδας ήταν πολύ πιο αδύναμη. Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στην Πορτογαλία και την Κύπρο έχει ανακάμψει σε επίπεδα προ της κρίσης και κατά 80% περίπου στην Ισπανία. Στην Ελλάδα, είναι κάτω από το ένα τρίτο του επιπέδου πριν από την κρίση.

Την ίδια στιγμή, η συνέχιση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων θα είναι κρίσιμη για τη συνέχιση της στήριξη της ευρωζώνης προς τη χώρα, η οποία και είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής της Ελλάδας. Ενώ έχουν νομοθετηθεί και εφαρμοστεί πολλές μεταρρυθμίσεις, υπάρχουν μέτρα στα οποία έχει δεσμευθεί η Ελλάδα και πρέπει να εφαρμόσουν το αργότερο έως το 2022. Έτσι, η ευρωζώνη θα συνεχίσει να εποπτεύει την πρόοδο της χώρας σε τριμηνιαία βάση και, εάν αξιολογηθεί θετικά, η ελληνική κυβέρνηση θα λαμβάνει περαιτέρω στήριξη όπως την επιστροφή των κερδών των κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα. Το πιο σημαντικό σύμφωνα με τον οίκο πάντως είναι η διατήρηση καλών σχέσεων με τους δανειστές, το οποίο θα είναι καθοριστικό εάν η Ελλάδα χρειαστεί περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους μετά 2032.