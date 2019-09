Στο επίκεντρο του «14ο Annual Roadshow» που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στο Λονδίνο θα βρεθεί σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος θα συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής, σε συνεργασία με διεθνούς κύρους επενδυτικές τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Υπουργός Οικονομικών θα έχει πολλές κατ’ ιδίαν συναντήσεις με συμμετέχουσες εταιρείες και επενδυτικά σχήματα. Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ οι συμμετέχοντες σε αυτές τις συναντήσεις ξεπερνούν τα 60 άτομα.

Ο κ. Σταϊκούρας αναμένεται να στείλει το μήνυμα της ανάπτυξης και την ανάκτησης της εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα, παρουσιάζοντας τους επόμενους στόχους της κυβέρνησης και δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις και τα φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι στο Roadshow οι συναντήσεις one to one μεταξύ ξένων διαχειριστών και υψηλόβαθμων στελεχών των εισηγμένων εταιρειών υπολογίζονται ότι είναι πάνω από 560.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν 31 εισηγμένες. Τα funds που θα λάβουν χώρα στο φετινό Roadshow φθάνουν τα 100 και οι fund managers τους 134.