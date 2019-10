Ρέγκλινγκ: Η Ελλάδα εξοικονόμησε 13 δισ. ευρώ από τον ESM

Τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, εκθείασε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του ESM «Safeguarding the euro in times of crisis – The inside story of the ESM».