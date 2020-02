Το tweet του κ. Μητσοτάκη έγινε στα αγγλικά για να στείλει διεθνές μήνυμα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Με αφορμή το γεγονός ότι το ελληνικό δεκαετές έπεσε κάτω από το 1% ο Πρωθυπουργός έγραψε συγκεκριμένα:

«Για πρώτη φορά, η απόδοση των 10ετών ομολόγων στην Ελλάδα μειώνεται κάτω από το 1%. Ένα σημείο αναφοράς που θεωρήθηκε κάποτε αδύνατο, έχει επιτευχθεί. #Greece βρίσκεται τώρα σε μια τροχιά ανάπτυξης που έχει μεγάλες δυνατότητες και ευκαιρίες για τους παγκόσμιους επενδυτές».

For the first time ever, Greece's 10-year bond yield falls below 1%. A benchmark once thought of as impossible, has been reached. #Greece is now on a growth trajectory that holds great potential and opportunity for global investors.