Δήμας: Στη Βουλή το εθνικό μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων

«Σήμερα εισάγεται στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπου, μεταξύ άλλων, δημιουργείται και ξεκινά η λειτουργία της πλατφόρμας ELEVATE GREECE, η οποία θα αποτελεί την «ηλεκτρονική πύλη» εισόδου όλου του οικοσυστήματος καινοτομίας» τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων.

Μιλώντας στο 3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position, στο πάνελ συζήτησης με θέμα: “Greek Innovation: Head-Start on a New Era”, ο κ. Δήμας σημείωσε ότι: «Η προσπάθεια αυτή έχει ως στόχο την επίσημη και αξιόπιστη καταγραφή των νεοφυών επιχειρήσεων, τη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος που αυτές συνθέτουν, τη μεταξύ τους δικτύωση και την προβολή τους στη διεθνή επενδυτική κοινότητα», για να συμπληρώσει: «Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο πολιτικής για τη στοχευμένη υποστήριξη των επιχειρήσεων αυτών με διάφορα δυνητικά μέτρα και ευεργετήματα, όπως δράσεις κρατικών ενισχύσεων (ΕΣΠΑ κ.ά.), χορήγησης βραβείων και υποστήριξης από τον ιδιωτικό τομέα».

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στη βελτίωση των κινήτρων για Έρευνα και Ανάπτυξη και στην απλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης σχετικών αιτημάτων από τη ΓΓΕΤ, εξηγώντας ότι: «Εντός του ίδιου νομοσχεδίου, περιλαμβάνεται και η διάταξη για τον υπερτριπλασιασμό των φορολογικών κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για Δαπάνες σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α). Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει θέσει από την πρώτη στιγμή, ως στρατηγική προτεραιότητα, την επένδυση στην έρευνα και, ειδικά, από τις επιχειρήσεις. Για αυτό, αυξάνουμε το ποσοστό για υπερ-εκπτώσεις δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης από τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε αυτή την κατεύθυνση, από 30% σε 100%.

Ο υπερτριπλασιασμός θα δώσει ουσιαστική ώθηση στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και θα δημιουργήσει καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τους επιστήμονές μας, που συχνά αναζητούν εργασία στο εξωτερικό. Παράλληλα βελτιώνουμε και επιταχύνουμε τη διαδικασία πιστοποίησης δαπανών από τη ΓΓΕΤ εισάγοντας τη δυνατότητα χρήσης Ορκωτού Λογιστή».

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κα Αθηνά Χατζηπέτρου, παρουσίασε τις δράσεις της ΕΑΤ στη διαχείριση προγραμμάτων στήριξης επιχειρήσεων, αναφέροντας ειδικότερα: «O νέος ρόλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι να παρεμβαίνει καταλυτικά στη δυναμική σχέση Κράτους- Τραπεζών – Επιχειρήσεων. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα διαθέτει την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα να μοχλεύει διαθέσιμα κεφάλαια του Δημοσίου και να τα χρησιμοποιεί ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης, ενώ ταυτόχρονα να χαράζει τον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις».

Στη συνέχεια, η κα Χατζηπέτρου ανέλυσε τις επόμενες δράσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στον τομέα της καινοτομίας, τονίζοντας ότι: «Στόχος είναι η συνολική υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, δημιουργούν καινοτομία. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στηρίζει, εξυπηρετεί και χρηματοδοτεί την επιχειρηματική καινοτομία. Όταν η καινοτομία μετατρέπεται σε επιχειρηματικότητα, εκεί παρεμβαίνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα», για να συμπληρώσει ότι «δημιουργούνται τέσσερις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσίες προς αυτή την κατεύθυνση: επιχορηγήσεις, δάνεια και εγγυήσεις, επενδυτικά εργαλεία και equities και business support services».

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της, η κα Χατζηπέτρου ανέλυσε τον ρόλο της ΕΑΤ στη στήριξη της ανάπτυξης και του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, αναφέροντας ότι: «Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μπορεί να σχεδιάσει και να δημιουργήσει χρήσιμα εργαλεία, που θα χρηματοδοτούν βιώσιμες εταιρείες, οι οποίες δεν μπορούν να προσελκύσουν/διατηρήσουν πρόσθετο χρέος. Με τον τρόπο αυτό, θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες της αγοράς, αλλά και στους στόχους της κυβέρνησης για επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της GIZELIS ROBOTICS, κ. Ευάγγελος Γκιζελής, παρουσίασε τις διακρίσεις της Gizelis Robotics στις ρομποτικές εφαρμογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η ελληνική βιομηχανία έχει όλα τα εφόδια τόσο να εξάγει τα προϊόντα της όσο και να προσελκύει ξένες επενδύσεις».

Συνεχίζοντας την παρέμβασή του, ο κ. Γκιζελής εξήγησε γιατί θα πρέπει οι ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις να επενδύσουν στις εξειδικευμένες ρομποτικές λύσεις και στην τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας: «Συνδυάζοντας την ανθρώπινη ικανότητα με τη ρομποτική αξιοπιστία και την αυτονομία, οι ελληνικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις μπορούν σήμερα να καινοτομήσουν και να βιώσουν επιχειρηματική ανάπτυξη στο πλαίσιο του Industry 4.0. Η αυτοματοποίηση σε συνδυασμό με το IoT ενδυναμώνει την παραγωγικότητα και δίνει υπεραξία με σύγχρονα manufacturing data. Αισθάνομαι περήφανος που η εταιρεία βραβεύεται παγκοσμίως από ανεξάρτητους φορείς και θα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ανάπτυξή μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό».

Ο κ. Γκιζελής κατέληξε με την παρουσίαση των μελλοντικών σχεδίων της εταιρείας, λέγοντας: «Είμαστε μια ελληνική ρομποτική βιομηχανία που αναπτύσσεται παράλληλα με τη γενική βιομηχανία. Ακούμε διαρκώς τις απαιτήσεις των πελατών μας και σχεδιάζουμε end to end λύσεις που απαντούν στις ανάγκες τους, στον εκμοντερνισμό και, κυρίως, στην ουσία της καθημερινής βιομηχανικής παραγωγής. Νέα ρομποτικά συστήματα για κάθετους κλάδους και εφαρμογές θα παρουσιαστούν στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές, ενώ συνεργασίες και συνεργασίες με διεθνείς οίκους είναι στα άμεσα σχέδια της εταιρείας μας».