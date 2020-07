Επεκτατική πολιτική η συνταγή τώρα για την οικονομία

Ιδιαίτερα θετική χαρακτήρισαν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Ταμείο Ανάκαμψης οι ομιλητές της διαδικτυακής συζήτησης που διοργάνωσε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών -IOBE από κοινού με το Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Greece & Cyprus υπό το συντονισμό του δντη του ΙΟΒΕ κ. Ν. Βέττα, με θέμα «Η ελληνική οικονομία και το ευρωπαϊκό περιβάλλον: (νέα) κρίση και ευκαιρίες» στο πλαίσιο της σειράς "Trends in the European Economy and the prospects for Greece in a post Covid-19 world”.