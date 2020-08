Δεν μετράει μόνο το κόστος για την προσέλκυση επενδυτών

Έρευνα της της Utility Bidder επιχειρεί να καταγράψει (Comparing The Cost Of Running A Business Around The World | Utility Bidder) τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγουν οι επενδυτές την εγκατάστασή τους.