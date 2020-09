Λαζαράκου: Διαφάνεια στην αγορά μέσα από το νόμο εταιρικής διακυβέρνησης

Τον κρίσιμο ρόλο της εφαρμογής καλών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, για την εξασφάλιση χρηματοδότησης, προσέλκυση επενδυτών και προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, ανέδειξε το Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης 2nd Greek Corporate Governance Summit με τίτλο «Η Κατάλληλη Ώρα για Επενδύσεις στην Ελλάδα», το οποίο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Stefano Marini, CEO of Latin America and Emerging Markets and Senior Advisor for Southern Europe, Georgeson, αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του στα οφέλη από την σωστή εφαρμογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης για τους επενδυτές, ενώ επεσήμανε ότι τα τελευταία χρόνια, κατά την οικονομική κρίση και την πανδημία, κρίθηκαν οι ικανότητες των επιχειρήσεων στο λεγόμενο crisis management.

O κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επεσήμανε ότι η σπουδαιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης είναι πολύ μεγάλη, ειδικά τώρα, κατά την περίοδο της πανδημίας covid-19, και με δεδομένο ότι ποσοστό άνω του 90% των επιχειρήσεων στη χώρα μας, αφορά μικρές επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό, όπως ο ίδιος επεσήμανε, συνιστά πρόβλημα ανταγωνισμού, διαφάνειας, εισφορών, φορολογίας. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, οι μεγάλες επιχειρήσεις βοήθησαν κατά την κρίση της covid-19 και στο πλαίσιο αυτό εξήρε την πρωτοβουλία της Παπαστράτος, θυγατρικής της Philip Morris, να προσφέρει στους πελάτες της συνολική πίστωση ύψους 10 εκατ. ευρώ. «Αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί εάν η εταιρεία δεν εφάρμοζε καλή εταιρική διακυβέρνηση, που ενδιαφέρεται για το αποτύπωμά της, τους πελάτες και συνεργάτες της. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς πρέπει να κινηθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις», τόνισε. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση αναζητά τρόπους, με νέους νόμους, για να ενθαρρύνει την εταιρική διακυβέρνηση. Επεσήμανε δε, ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται πολύ για τα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων, τονίζοντας ότι η Ελλάδα μπαίνει σε μια διαφορετική κουλτούρα τήρησης κανόνων και διαφάνειας. Η φυλάκιση των επικεφαλής της Folli Follie, ανέφερε πως στέλνει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι «σεβόμαστε τα χρήματα των επενδυτών και όσοι δεν ακολουθούν τους κανόνες, τιμωρούνται».

Η κ. Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επεσήμανε ότι η εταιρική διακυβέρνηση είναι θεμελιώδους σημασίας, παρουσιάζοντας τα πεπραγμένα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση. Η ίδια επεσήμανε ότι από την πρώτη στιγμή που διορίστηκε η Επιτροπή, έθεσε ως προτεραιότητα την τροποποίηση του νόμου εταιρικής διακυβέρνησης που θεωρεί ως θεμελιώδους σημασίας και χαιρέτησε την ευρεία αποδοχή των κομμάτων στην ψήφισή του. Η κ. Λαζαράκου σημείωσε ότι ο νέος νόμος εξασφαλίζει αφενός την ενίσχυση της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, αυξάνοντας τα ζητούμενα προσόντα των ελεγκτών και ενισχύοντας τις εσωτερικές λειτουργίες και αφετέρου την πιο αποδοτική δομή των διοικητικών συμβουλίων. Όπως τόνισε, με τον εσωτερικό κανονισμό εξασφαλίστηκε η διαφάνεια στην αγορά.

Η κ. Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, σημείωσε ότι η εταιρική διακυβέρνηση έχει εξελιχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. «Ο νόμος επέβαλε στις εταιρείες μια μικτή σύνθεση στο ΔΣ. Έγινε σαφές ότι η εταιρική διακυβέρνηση δεν έχει να κάνει μόνο με το ΔΣ, αλλά θα πρέπει να συμπληρώνεται με τις κατάλληλες δεξιότητες», ανέφερε η κ. Απαλαγάκη, επισημαίνοντας: «Προσπαθούμε να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη και την περαιτέρω ενημέρωση του Κώδικα, μας ενδιαφέρει οι εισηγμένες εταιρείες να έχουν καλή επαφή με τις τράπεζες, καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιβάλλουν υψηλά στάνταρντς με όλους τους δανειζόμενους. Σήμερα, αναγνωρίζουμε ότι έχουμε όλα τα στοιχεία και ένα ώριμο τραπεζικό σύστημα και επιχειρήσεις με προθυμία να εφαρμόσουν όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις, κάτω από αυστηρούς κανόνες».

Ο κ. Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει στην κουλτούρα των επιχειρήσεων η εταιρική διακυβέρνηση. «Πρέπει να περάσουμε σε μια πιο ανθεκτική και ανοιχτή οικονομία, ξεπερνώντας τα εμπόδια, ώστε να διευκολυνθούν οι επενδύσεις σε μικρές και μεγάλες, εισηγμένες ή μη επιχειρήσεις. Το οικοσύστημα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον νέο νόμο, να είναι αξιόπιστο και ανταγωνιστικό στον διεθνή χώρο», τόνισε. Η λογοδοσία και η διαφάνεια είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, σύμφωνα με τον κ. Χατζόπουλο. «Είμαστε σε μια φάση ευθυγράμμισης των στόχων με την κυβέρνηση, τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς, την κοινωνία και έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για την εφαρμογή των νέων κανόνων. Ο ΣΕΒ μαζί με το Χ.Α. δημιούργησε συμβούλιο διαχείρισης και με τη συμμετοχή της ΕΕΤ κάνουμε αναθεώρηση του Κώδικα», συμπλήρωσε.

Η κ. Χριστίνα Κολιάτση, Chief Legal Counsel, Hellenic Corporation of Assets and Participations SA (HCAP), στην ομιλία της με θέμα «ESG in Corporate Governance and public enterprises (SOEs)», επεσήμανε ότι είναι σημαντικό όλοι να μοιράζονται τις ίδιες αρχές που δημιουργούν αξία. Ανέφερε ότι «οι παράγοντες ESG (Environmental, Social, and Governance) πρέπει να ενσωματώνονται στους κανόνες της εταιρείας και όλοι να τους ενστερνίζονται. Έχει να κάνει με την αειφορία, τη βιωσιμότητα και τη στρατηγική ανάπτυξης. Οι επενδυτές θέλουν να γνωρίζουν εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι πραγματικά ανεξάρτητα, αν αλλάζουν τακτικά και εάν μπορούν να υπηρετήσουν την κουλτούρα και τους σκοπούς της εταιρείας». Η ίδια αναφέρθηκε στην ισορροπία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ ευκαιριών και ρίσκων και τον ενισχυόμενο ρόλο των επενδυτών ακτιβιστών. «Χρειάζονται ικανά διοικητικά στελέχη, που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις. Πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα συστήματα για την μέτρηση της απόδοσης της εταιρικής διακυβέρνησης», τόνισε.

Η κ. Αγγέλικα Γκούσκου, Member, Hellenic Corporate Governance Council (HCGC), Co-Founder, Corporate Governace Hub & Managing Partner, Selekos-Gouskou & Co. Law Offices, στην ομιλία της με θέμα «Επενδύσεις εστιασμένες σε παράγοντες ESG: η ολοένα αυξανόμενη σημασία μη-οικονομικών παραμέτρων», ανέφερε ότι η κατανόηση της εταιρικής λογοδοσίας έχει αλλάξει με τον καιρό. Το μεγαλύτερο κομμάτι της εταιρικής αξίας εντοπίζεται κυρίως στα άυλα στοιχεία. Παγκοσμίως όλοι οι επενδυτές ζητούν αποκάλυψη μη χρηματοοικονομικών στοιχείων. Το πεδίο της αξιόπιστης πληροφόρησης αποτελεί κρίσιμο σημείο, επεσήμανε, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στον Οδηγό Υποβολής Αναφορών του ΧΑ.