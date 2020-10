Νέος επικεφαλής της ΕΚΤ για την Ελλάδα ο Μάρτιν Μπάιστερμπος

Ο Μάρτιν Μπάιστερμπος (Martin Bijsterbosch) ανέλαβε νέος επικεφαλής της ομάδας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την Ελλάδα, διαδεχόμενος τον Φραντσέσκο Ντρούντι που ηγήθηκε της ομάδας από τον Μάρτιο του 2016.

«Ο Φραντσέσκο Ντρούντι ηγήθηκε ακούραστα της ομάδας της ΕΚΤ για την Ελλάδα τα τελευταία τεσσερισήμισι χρόνια», είπε ο Φάμπιο Πανέτα, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ.

«Παρά τις πολλές προκλήσεις και το πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, ο Φραντσέσκο, μαζί με την ομάδα του, εργάσθηκε πάντα με γνώμονα το συμφέρον της Ελλάδας. Η συνεισφορά του στο ελληνικό πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή του το 2018, και έκτοτε στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, έχει κερδίσει την αναγνώριση και τον σεβασμό των ελληνικών αρχών και των υπολοίπων θεσμών», συμπλήρωσε.

«Είμαι πεπεισμένος ότι και ο διάδοχός του, ο Μάρτιν Μπάιστερμπος, ένας έμπειρος οικονομολόγος της ΕΚΤ με μεγάλη πείρα στη μελέτη και την ανάλυση χωρών, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του στο πρόγραμμα της γειτονικής Κύπρου, θα συνεχίσει στο ίδιο πνεύμα», είπε ο Φάμπιο Πανέτα.

Who is who

Ο Μάρτιν Μπάιστερμπος είναι στην ΕΚΤ από το 2001. Εργάστηκε σε διάφορες θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών , την Αντιπροσωπεία της ΕΚΤ στην Ουάσινγκτον και τη Γενική Διεύθυνση Μακροπροληπτικής Πολιτικής και Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Πιο πρόσφατα, ως Ανώτερος Επικεφαλής Ομάδας εργάστηκε πάνω σε θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και μακροπροληπτικής πολιτικής για τον τραπεζικό τομέα χωρών της ευρωζώνης. Ο Μάρτιν έχει εκτενή πείρα στην παρακολούθηση και μελέτη χωρών και σε αποστολές σε χώρες οι οικονομίες των οποίων βρέθηκαν σε κρίση, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, της Ελλάδας, της Λετονίας και της Πορτογαλίας. Εργάστηκε επίσης στην Κεντρική Τράπεζα του Καναδά και την Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας όπου και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του. Είναι κάτοχος Μάστερ Οικονομικών και σπούδασε στα πανεπιστήμια του Γκρόνινγκεν και της Σιένας.

Ο Φραντσέσκο Ντρούντι εργάζεται στην ΕΚΤ από το 1998. Είναι ανώτατο στέλεχος (Επικεφαλής Σύμβουλος, που ισοδυναμεί με τον βαθμό του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή) στη Γενική Διεύθυνση Νομισματικής Πολιτικής και ασχολείται μεταξύ άλλων με θέματα νομισματικής πολιτικής και κλιματικής αλλαγής. Θα εξακολουθήσει να προσφέρει την εμπειρία του στην ομάδα για την Ελλάδα και θα συμμετάσχει στην τρέχουσα συζήτηση με τις ελληνικές αρχές (19 και 20 Οκτωβρίου).