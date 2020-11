ΕΒΕΑ: Η Ελλάδα αναδυόμενος επενδυτικός προορισμός στην Ευρώπη

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή ημερίδα «Η Ελλάδα, ένας αναδυόμενος επενδυτικός προορισμός στην Ευρώπη μετά το Covid-19» που διοργάνωσαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με το China Chamber of Commerce to the EU (CCCEU) και το Hellenic Trade Council (HETCO).