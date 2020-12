Σταϊκούρας: Οι μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία

«Η ελληνική οικονομία απεικονίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, λόγω της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της πανδημίας από την κυβέρνηση», σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “Greece – Looking ahead with Confidence”.