Σήμερα ή αύριο θα ληφθεί η απόφαση για το τι θα ξεκινήσει τη Δευτέρα αφού όμως διατυπωθεί η άποψη των επιστημόνων, είπε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Αναφορικά με το λιανεμπόριο, όπως ανέφερε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1, το click in shop «προφανώς και δεν θα το ξεκινήσουμε τη Δευτέρα», εκείνο όμως το οποίο μπορεί να ξεκινήσει είναι το click away έτσι όπως λειτούργησε. Όπως είπε ο υπουργός, «τo click away ήταν μια εναλλακτική λύση στην παράδοση κατ’ οίκον. Έδωσε δηλαδή τη δυνατότητα να αυξηθούν οι πωλήσεις και στο 90% των περιπτώσεων πρόσθεσε ένα τζίρο μεταξύ του 20% και του 50%. 10% των περιπτώσεων ήταν χαμηλότερο από το 20% ή παραπάνω από το 50% επομένως πραγματικά δούλεψε για το λόγο που ανακοινώθηκε και που θέλαμε να δουλέψει… Επομένως αναμένουμε τις αποφάσεις που θα ανακοινωθούν έως και αύριο».

Όπως ανέφερε, το click in shop θα είναι με ραντεβού, ενώ θα εξεταστεί αν το σενάριο του ενός ατόμου ή των περισσοτέρων μπορεί να επιτραπεί.

Για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, όπου το 50% του ποσού είναι μη επιστρεπτέο, ανέφερε ότι η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή έως τις 15 Ιανουαρίου. «Θα πρέπει όλες οι πληττόμενες επιχειρήσεις που έχουν υποστεί μείωση τζίρου από το Σεπτέμβριο ως το Δεκέμβριο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Θα συνεχίσουμε τα προγράμματα, θα πρέπει όμως να τελειώσει αυτή η περιπέτεια και εκεί στο τέλος θα γίνει ο απολογισμός, θα δούμε ποιοι κλάδοι έχουν πληγεί περισσότερο και ανάλογα θα είναι και η στήριξη της πολιτείας», ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης για να προσθέσει ότι «σαφώς δεν θέλουμε να κλείσει καμία επιχείρηση και έχουμε δείξει από την αρχή με τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί ότι θέλουμε να στηρίξουμε και τις θέσεις εργασίας και τις επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση θέλει και θα συνεχίσει να στηρίζει και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις».

Τέλος, αναφορικά με τη χθεσινή στάση της Εκκλησίας στον εορτασμό των Θεοφανίων, ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε ότι η κυβέρνηση σέβεται απόλυτα την Εκκλησία, έχει ωστόσο την ευθύνη της υγείας, «επομένως η κάθε απόφαση που λαμβάνει προσανατολίζεται προς αυτή την κατεύθυνση να προασπίσει πρώτα και πάνω από όλα τη δημόσια υγεία μετά μπαίνει οτιδήποτε άλλο».

Όπως τόνισε, «θα πρέπει όλοι να σεβόμαστε τις αποφάσεις της πολιτείας. Δεν έρχεται για να κλείσει ούτε εκκλησίες, ούτε την οικονομία, έρχεται πρώτα και πάνω από όλα να προστατεύσει τη δημόσια υγεία».