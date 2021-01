Οι τρεις θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι:

§ ENOTHTA I, 20 Ιανουαρίου 2021 |14.00-16.00 GMT: Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης: Η Διεθνής Εμπειρία

§ ENOTHTA II, 21 Ιανουαρίου 2021 | 14.30-16.00 GMT: Επενδυτικές Στρατηγικές για Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

§ ENOTHTA III, 21 Ιανουαρίου 2021 |16.00-17.00 GMT: Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης: Διδάγματα και Πρακτικές (πάνελ)

Το συνέδριο θα ανοίξει με χαιρετισμό του ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιος για τα θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, καθ. Πάνος Τσακλόγλου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει και ο Διευθυντής του IFFR και διοργανωτής του συνεδρίου, καθ. Γιώργος Σκιαδόπουλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Queen Mary University of London).

Μεταξύ των διακεκριμένων ομιλητών περιλαμβάνονται οι: Δρ. Nick Baltas (Managing Director, Goldman Sachs), Théodore Economou (Board Member and Advisor), Δρ. Elise Gourier (ESSEC), Δρ. David McCarthy (University of Georgia), Eoin Murray (Head of Investment, Federated Hermes International) και Dimitris Zafeiris (Head of Risks & Financial Stability Department, EIOPA). Οι Δρ. Μιχάλης Ανθρωπέλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς & IFFR) και Καθ. Γκίκας Χαρδούβελης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς και IFFR) θα προλογίσουν και θα συντονίσουν τους παραπάνω ομιλητές. Στο πάνελ συμμετέχουν οι: Δρ. Guy Coughlan (Valuation Programme Executive & former Chief Risk Officer, Universities Superannuation Scheme), Φοίβος Χατζής, Investment Committee Chairman, Iolcus Investments AIFM) με συντονίστρια την Άρτεμις Παναγιωτοπούλου (CEO, EDEKT S.A.).

Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα. Το συνέδριο απευθύνεται σε θεσμικούς επενδυτές, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επόπτες, συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλισμένους, ασφαλιστικές εταιρείες και ακαδημαϊκούς. Το συνέδριο πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία των: Iolcus Investments (Χρυσός Χορηγός), Piraeus Asset Management MFMC (Χορηγός), Systemic RM (Χορηγός) και Alpha Trust (Υποστηρικτής). Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι: Οικονομική Επιθεώρηση/Greek Business File, Euro2Day.gr, Naftemporiki.gr, Nextdeal.gr και Savvy Investor. Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο στο https://iffr.gr/amopf/

Tο Institute of Finance and Financial Regulation ( IF F R)

Το Institute of Finance and Financial Regulation (IFFR) είναι ένα διεθνές ερευνητικό κέντρο υπό την αιγίδα του Τμήματος Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Τραπεζικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Συνδέει τη γνώση και τις τεχνικές που προκύπτουν από τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο της έρευνας με τις ανάγκες των επαγγελματιών και των οργανισμών, τόσο στο επίπεδο της εκπαίδευσης στελεχών, όσο και σε αυτό των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Αυτό το επιτυγχάνει αρχικά εντοπίζοντας τις ανάγκες της αγοράς και εν συνεχεία παρέχοντας τις εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του βασιζόμενο στην τεχνογνωσία των διακεκριμένων εταίρων του και του παγκόσμιου δικτύου συνεργατών του (access-connect-share). To Ινστιτούτο δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, σε θέματα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, διαχείρισης κινδύνων, διαχείρισης χαρτοφυλακίων, εταιρικής διακυβέρνησης, τραπεζικής, τραπεζικού δικαίου και θεσμικού πλαισίου χρηματαγορών.