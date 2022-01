Τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανέλαβε από τις 24 Ιανουαρίου 2022 ο κ. Νικόλας Βαλαντάσης.

Ειδικότερα, η σχετική ανακοίνωση του ΤΧΣ αναφέρει:

Ο κ. Νικόλας Βαλαντάσης, καταξιωμένο στέλεχος με ευρεία διεθνή εμπειρία στη λιανική, εταιρική και επενδυτική τραπεζική, είναι από τις 24 Ιανουαρίου 2022 ο νέος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς του θητείας, ο κ. Βαλαντάσης κατείχε πολυάριθμες ηγετικές θέσεις σε κορυφαία διεθνή τραπεζικά και συμβουλευτικά ιδρύματα όπως McKinsey & Company, Citigroup (Salomon Smith Barney), Eurobank και Barclays, σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Έχει διαχειριστεί και υλοποιήσει με επιτυχία σύνθετα έργα που απαίτησαν εκτενή εξειδίκευση και τεχνογνωσία.

Ο κ. Νικόλας Βαλαντάσης είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Business Administration (BBA) με διπλή ειδίκευση σε Corporate Finance και Economics από το Kennesaw State University, καθώς και μεταπτυχιακού πτυχίου Master of Business Administration (MBA) σε Finance και Corporate Strategy από το Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) στην Ατλάντα των Η.Π.Α.

Ο Πρόεδρος, τα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εύχονται στον κ. Βαλαντάση κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και στο έργο που έχει αναλάβει.